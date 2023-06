Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur Hockey sur glace - Retour Tournoi U17 et U15 à Font-Romeu Hockey sur glace - Tournoi u17 et u15 à Font-Romeu. Source : Communication de Font-Romeu / jb La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 20/06/2023 à 11:30 Tweeter Communication de Font-Romeu

Ce Week-end a eu lieu le 1er tournoi 2 en 1 international de hockey sur glace U17 et u15 a Font-Romeu.



Au total 15 équipes composées de jeunes venues pour l’occasion des 4 coins de France: Brive, Nice, Toulouse, Nîmes, Castres, Paris, Limoges, Anglet, Angers Poitiers chamonix et nos voisins d’Andorre et de Puigcerda se sont affrontés tout le week-end avec une quarantaine de matchs 3 vs 3.

Et une belle surprise avec la venue de Julian Junca gardien de l’équipe de France !



De très beaux matchs, une très belle ambiance conviviale entre clubs qui a réuni près de 130 joueurs U17 1er Nice, 2nd Brive Limoges, 3ème Ont-Romeu

U15 1er iht pro Paris, 2nd Puigcerda, 3ème Nice Tout le monde a apprécié ce tournoi et demande au H3C de le réorganiser l’année prochaine.



Ce Week-end fut une belle occasion pour tous les clubs de terminer cette saison sportive !



Merci aux clubs de leur participation et d’être venu parfois d’aussi loin pour l’occasion.

Merci à la vingtaine de bénévoles du H3C qui ont donné toute leur énergie à l’organisation de ce bel événement.



Merci à nos nombreux partenaires qui nous ont permis d’organiser cet événement dans de bonnes conditions : CREPS, Mairie de Font-Romeu, Communauté de communes Pyrenées Catalanes, Maison départementale des sports, Hôtel Lassus, bistrot de pays La Chouette (qui nous a préparé une délicieuse paella pour le samedi soir!), auberge du Carlit, la brasserie Bab’s, boulangerie Piero, Utile La Cabanasse, camping Huttopia, Offices de tourisme Font-Romeu et Bolquère.

