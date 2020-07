Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Loisir : Castres (Castres Hockey Club) Hockey sur glace - Richard Jamieson le retour Le Castres Hockey Club s'offre les services de Richard Jamieson Source : Castres Hockey Club gb Post par Hockey Hebdo le 27/07/2020 10:30 Tweeter







Il semblerait que pour Richard Jamieson l'heure de la retraite n'ait pas vraiment sonnée.

Avec un CV long comme on airmerait en avoir, on est en droit de se demander ce que nous vaut ce retour en France et pourquoi à Castres.

Questions que nous manquerons pas de lui poser.

Toutefois le Castres Hockey Club nous a bien confirmé la venue de Richard.

Hockey Hebdo lui souhaite un bon retour en France et la bienvenue à Castres, club qui possède déjà un grand expert en Hockey plus précisément en arbitrage.

Le Castres Hockey Club aurait-il des ambitions ?





Photo Archives Hockey Hebdo Bien connu par les plus anciens, il fut joueur de hockey canadien sous les couleurs de Tours et d'autres clubs en France. A la fois Homme d'affaires, il a était aussi Coach à La Roche sur Yon mais mon son crédo fut et est toujours la formation.Avec un CV long comme on airmerait en avoir, on est en droit de se demander ce que nous vaut ce retour en France et pourquoi à Castres.Questions que nous manquerons pas de lui poser.Toutefois le Castres Hockey Club nous a bien confirmé la venue de Richard.Hockey Hebdo lui souhaite un bon retour en France et la bienvenue à Castres, club qui possède déjà un grand expert en Hockey plus précisément en arbitrage.Le Castres Hockey Club aurait-il des ambitions ? © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo