Division 2 : Roanne (Les Renards) Hockey sur glace - Roanne - Les matchs amicaux Programme des matchs de prparation des Foxs de Roanne. Source : CHR CHR / la rdaction Post par Hockey Hebdo le 08/08/2020 19:03





Sortez vos agendas, le programme des matchs amicaux est désormais connu !! Sortez vos agendas, le programme des matchs amicaux est désormais connu !! Et c'est une sucrée de prépa qui attend les Roannais avec pas moins de 7 matchs amicaux, contre Lyon, Mont-Blanc, Vaujany, Chambéry, Valence et Clermont-Ferrand. Le CHR recevra donc Lyon (D3) le 29/08, Vaujany le 06/09 et Chambéry (D1) le 09/09 à la patinoire Fontalon de Roanne, et se déplacera à Megève (D1) le 05/09, à Lyon (D3) le 12/09 et à Valence le 15/09. L'emplacement du match contre Clermont (D1) le 17/09 reste encore à définir.



Lors de ces matchs amicaux, les Foxs arboreront de tous nouveaux maillots, fruits du partenariat entre le CHR et la Fonderie REY, située à Commelle-Vernay. Ces maillots seront également portés toute la saison lors des échauffements de match.











