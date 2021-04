Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Roanne (Les Renards) Hockey sur glace - Roanne recrute entraîneur général Mineur Suite au départ de Jean-Christophe Houde, et dans le cadre de son développement et de sa structuration, le CHR cherche son futur entraîneur général dédié au Hockey Mineur. Source : Annonce de Roanne La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2021 à 17:30 Tweeter Entraîneur Général Dans le cadre de son développement et de sa structuration, le Club des Hockeyeurs Roannais cherche son futur entraîneur général dédié au Hockey Mineur.

Vos missions :

– Mise en place du projet sportif du Club en concordance avec les attentes fédérales ;

– Préparation et animation des séances d’entraînement ;

– Participation aux stages et tournois ;

– Participer aux actions de promotion du club ;

– Coacher et coordonner les catégories EDH à U13 (calendrier, convocation et logistique) ;

– Coordonner calendrier, convocation et logistique de l’entente HCLR en lien avec Lyon et Clermont (U15 à U20) ;

– Mise en place de la stratégie de recrutement et de fidélisation ;

– Rendre compte de son activité d’entraîneur général ;

– Assurer la cohérence et la continuité entre le hockey majeur et mineur ;

– Suivi et formation des aides entraineurs et arbitres.

→ Savoir :



– Maîtrise des concepts de planification du développement du Joueur (DJLT EDH, U9, U11…) ;

– Maîtrise des techniques de l’enseignement du hockey sur glace ;

– Maîtrise des outils informatiques de bases.



→ Savoir-faire :



– Management d’équipe ;

– Pédagogue et bienveillant ;

– Animateur ;

– Être force de proposition ;



→ Formation obligatoire requises :

– Entraîneur diplômé DE ou BE1 mention hockey sur glace et/ou en formation ;

– Permis B.

– Type de contrat : CDI ;

– Rémunération : en fonction de l’expérience.

Romain BONNEFOND (Directeur Général du CHR)

Mail : directeurgeneral@hockeyroanne.com

