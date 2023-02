Roller Hockey Hockey sur glace - Roller : Les Yeti's de Grenoble recrute Entraîneur Les Yeti’s, club de roller et roller hockey de Grenoble (38), recherchent un(e) entraîneur(euse) de Roller Hockey pour l’équipe Elite. Source : Annonce des Yeti's de Grenoble La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 21/02/2023 à 11:30 Tweeter

Le projet sportif des Yeti’s s’appuie sur son équipe Elite, composée principalement de joueurs formés au club. L’entraîneur(e)/coach et le conseil d’administration du club construisent et appliquent ensemble une stratégie sportive.



Si les challenges et la construction d’un projet de club ambitieux et solide vous motivent, n’hésitez pas à nous contacter !



Vos missions : entraîner et coacher en match l’équipe Elite de Roller Hockey ;

participer à l’élaboration du projet sportif du club

participer à la promotion du club (radio, tv locale, presse écrite) ;

participer aux événements du club.

Modalités : Lieu principal d’activité : gymnase Munch, 38100 Grenoble. Déplacements fréquents, en fonction des matchs.

Horaires : lundi, mardi et jeudi soirée. Matchs les samedis soir.

Rémunération : Défraiement en fonction du diplôme

Diplômes : CQP, DEJEPS, BEES... Nous étudions toutes les propositions et tous les pro fi ls.



Contactez nous par mail : president@yetis.fr ou par téléphone :

