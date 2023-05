Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Roller Hockey Hockey sur glace - Roller Pessac recherche un entraineur (H/F) Le SPUC Roller à Pessac (association sportive comptant 400 licenciés) recrute un entraîneur de roller hockey (H/F). Source : Annonce SPUC Roller La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 15/05/2023 à 11:30 Tweeter Le SPUC Roller (association sportive comptant 400 licenciés)

recrute un entraîneur de roller hockey (H/F).

Conditions : Poste basé à Pessac (33).

Poste en CDI.

Temps de travail de 35 heures hebdomadaires annualisées.

Rémunération à déterminer selon profil et qualifications sur les bases de la CCNS. Missions : Préparation et encadrement des entraînements des catégories jeunesses (4 collectifs en 2022/2023) et senior (4 équipes en 2022/2023).

Accompagnement, soutien et formation pédagogique des bénévoles.

Coaching des équipes engagées en championnat.

Préparation et encadrement de stages (3 stages par saison).

Animation des heures de découverte du roller.

Soutien occasionnel, logistique et pédagogique, aux autres disciplines du club. Profil recherché : Titulaire à minima du CQP Roller Sports - Option Roller Hockey ou équivalent.

Fédérateur et passionné, avec une réelle volonté de s'inscrire dans un projet « club multidisciplinaire ».

Capacité à travailler en équipe.

Bonne connaissance du milieu associatif.

Aisance dans la communication écrite (orthographe, syntaxe, utilisation des emails) et orale (prise de parole en public, relations avec les licenciés et leurs parents).

Connaissances suite bureautique.

Permis B.



Prise de fonction le 16/08/2023.



CV et lettre de motivation à envoyer à Doryan Riffaud, vice-président du SPUC Roller, avant le 15/06/2023 : contact@spuc-roller.com



Chaque candidature sera étudiée et suivie d'une réponse

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur