Hockey Mineur : Rouen II (CHAR) Hockey sur glace - Rouen : le CHAR tient son Manager Hockey sur Glace - Le CHAR de Rouen Source : Communiqu du CHAR Rouen La rdaction Post par Hockey Hebdo le 21/07/2021 09:30

Communiqué de Rouen



" Alors que la Normandie suffoque sous une lourde chape de plomb ensoleillée, le coup de téléphone reçu ce matin par le Président du Club de Hockey Amateur de Rouen, Jérôme Benoist ne risque pas de climatiser le Club de Hockey Amateur de Rouen. En tractation depuis plusieurs semaines avec le club des jeunes Dragons, Mario Richer aura officialisé ce matin sa prise de fonction au sein du club en tant que Manager Général. En effet, le natif de Thurso au Québec, après avoir quitté le club des Eispiraten Crimmitschau qu'il aura conduit à sa meilleure saison depuis 13 ans, sera désormais à la tête de tout le hockey mineur rouennais.



Un retour aux sources pour le charismatique canadien qui restait sur douze années en tant qu'entraineur d'une équipe professionnelle de l'Autriche à l'Italie, en passant par l'Allemagne et bien sur la Ligue Magnus avec quatre saisons passées à fréquenter tous les recoins du Coliséum d'Amiens avec à la clef un titre de meilleur entraineur de l'année en 2018 et deux coupes de France remportées avec les Gothiques, la première en 2019 face à Lyon et surtout en 2020 aux tirs aux buts face... aux Dragons de Rouen. Forte personnalité, apprécié pour son implication, en dépit de sa longue carrière chez les professionnels, n'en découvrira pas pour autant le hockey mineur comme en témoigne son long curriculum vitae qui l'aura conduit à faire ses armes en midget AAA (élite moins de 18 ans au Québec) entre 1997 et 2001 et au sein de la prestigieuse LHJMQ, le « junior majeur » au Québec pendant plus de huit années. 12 ans chez les professionnels, 12 ans dans le hockey mineur au Québec, c'est donc un manager doté d'une très solide expérience qui apportera toutes ses qualités et tout son vécu au Club des Dragons pour la saison prochaine.



Manager du Club de Hockey Amateur de Rouen mais également entraîneur puisque Mario prendra en parallèle en main l'équipe U15 jaune et noire. Une nouvelle enthousiasmante pour le club rouennais qui se félicite déjà de cette future collaboration qui débutera dès le mois d'août avec le stage de Rouen sur lequel Mario Richer sera bien sur présent pour faire connaissance avec son nouvel environnement jaune et noir. "



