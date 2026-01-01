



Dimanche 15 février 2026 à 15h, la patinoire de l’Île Lacroix accueillera un événement sportif et solidaire majeur : le match U20 opposant Rouen à Gap, organisé au profit de l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers (O.D.P).



L’intégralité des fonds récoltés lors de cette rencontre sera reversée à l’O.D.P, association engagée dans le soutien des familles de sapeurs-pompiers décédés en service commandé.



Une mobilisation forte et symbolique pour les joueurs, les jeunes sapeurs-pompiers présents, et l’ensemble du public rouennais. Afin de soutenir au mieux l’O.D.P et de fédérer le territoire autour d’une cause essentielle, l’objectif affiché est d’atteindre un record de fréquentation : 1 500 spectateurs.



Le club invite l’ensemble des foyers, partenaires et passionnés de hockey à se mobiliser massivement pour cette occasion inédite.



Pour rendre ce moment encore plus fort et festif, de nombreuses animations rythmeront l’après-midi : Fanfare pour interpréter une Marseillaise solennelle et vibrante Haie d’honneur à l’entrée des joueurs, réalisée par les Jeunes SapeursPompiers Descente en rappel du palet du match, un moment spectaculaire assuré par les équipes spécialisées Tombola solidaire, dont les recettes seront également reversées à l’O.D.P



Cet événement sportif et caritatif s’annonce comme l’un des temps forts de ce début d’année, mêlant émotions, solidarité et spectacle sur la glace.



Les Dragons de Rouen