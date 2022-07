Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Rouen II (CHAR) Hockey sur glace - Rouen amateur recherche 1 ou 2 entraîneurs Hockey sur Glace - Recherche 1 ou 2 entraîneurs - CHAR Rouen Amateur Source : Annonce du CHAR La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 08/07/2022 à 11:30 Tweeter



Le Club de Hockey Amateur de Rouen Le recherche pour la saison 2022 - 2023 un ou deux entraineurs diplômés d’Etat Hockey (ou BE ou DE) sur glace pour un contrat à durée déterminée / indéterminée à raison de 35 H par semaine. Prise de poste pour la mi - août. Rémunération à discuter en fonction du profil.



Q u a l i t és r e q u i s es



Emploi de terrain au contact du bureau directeur, des licenciés, parents et bénévoles du club, le candidat devra être dot é de qualités relationnelles lui permettant d’assurer le travail en équipe et la communication avec l’ensemble des interlocuteurs de l’association.



Il devra se montrer organisé, à l’écoute et force de proposition, il devra apporter ses idées, son savoir - f aire au club et collaborer avec l’équipe en place.



Il devra être titulaire du permis B et maitriser la langue française.



Profil du poste



L’entraîneur recruté sera chargé de : La préparation et animation des séances d'entraînement sur glace

La mise en place du programme sportif et de la planification annuelle pour les catégories dont il aura la charge

La participation au recrutement et à la fidélisation des joueurs

La contribution aux projets de développement du club

L’a nimation de la section sportive

L’accompagnement des jeunes en compétition,

La participation à la vie du club, notamment en organisant des actions de cohésion de groupe

L’assistance de l’entraineur sur d’autres catégories de U17 à l’Ecole de Hocke y Lieu de travail



Patinoire de Rouen Ile Lacroix



Contact

Merci d ’ envoyer curricul um vitae , lettre de moti vation & phot ocop ie du dipl ôme à l ’ ad resse

mail suivante : f.pajonkowski@char76.fr

