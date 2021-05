Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - Rouen licencie son Assistant GM Source : RHE, France Bleu, Le Dauphin Liber Damien Magnat Post par Hockey Hebdo le 21/05/2021 09:39 Tweeter Le 30 Avril 2021, le Tribunal Correctionnel de Chambéry a condamné l'assistant Général Manager de Rouen et ex-entraineur du Pole Equipe de France Féminin de Chambéry Romain Farruggia a une peine de 18 mois de prison avec sursis, assortie d'une interdiction d'entrainer et d'encadrer des mineurs, l'obligation de verser 1 500 € de dommages et intérets à la principale victime et de son inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Les faits remontent à 2015, avant son embauche par le club de Rouen.



Devant la gravité des faits, le club de Rouen a décider de licencier Romain Farruggia. Dans un communiqué, le Rouen Hockey Elite considère "qu'il n'y a pas de place pour la tolérance dans la lutte contre les violences de toutes natures", et "réaffirme le devoir d'exemplarité qui s'impose à ses membres, et en particulier à ses salariés".



Romain Farrugia était un des trois entraîneurs adjoints du club. Il était aussi assistant manager. Interrogé par l'AFP, le club a précisé que M. Farrugia était licencié de toutes ses fonctions.











