Retrouvez ci joint le communiqué de presse du RHE76 et de la Matmut en cliquant sur le logo du RHE76.

Les Dragons de Rouen et la Matmut s'unissent pour l'inclusion : un maillot d'échauffement en soutien à l'association Trisomie 21 Normandie.

Pour la saison sportive 2024-2025, le Rouen Hockey Elite 76 (RHE76) à travers son Fonds de Dotation les Dragons et son partenaire historique la Matmut soutiennent l'association Trisomie 21 Normandie et son restaurant inclusif, Une volonté commune de renforcer leur action en faveur de l'inclusion sociale et professionnelle des personnes porteuses de trisomie 21.



Un maillot solidaire.

Le dimanche 22 septembre, lors du match Rouen/Nice en Synerglace Ligue Magnus, les joueurs des Dragons de Rouen arboreront un nouveau maillot d'échauffement aux couleurs de l'association Trisomie 21 Normandie et du restaurant Le XXI. Ce maillot illustre l'engagement commun de la Matmut et des Dragons pour l'inclusion et le soutien des personnes porteuses de trisomie 21.



Une initiative pour l'inclusion professionnelle et sociale.

En s'associant avec Trisomie 21 Normandie et le restaurant Le XXI, la Matmut renforce son soutien à l'insertion sociale et professionnelle tout au long de la saison. Le Fonds de Dotation les Dragons, engagé dans des projets sociaux participe activement à cette initiative, incarnant les valeurs de solidarité et d'égalité des chances.



Un partenariat historique : engagé pour le changement.

Le Rouen Hockey Elite 76 et la Matmut célèbrent cette saison le 25e anniversaire de leur partenariat. Ces 25 ans sont marqués par un engagement en commun au profit de Trisomie 21 Normandie.

En tant qu'assureur-préventeur, la Matmut inscrit son soutien pour agir en faveur d'une société plus equitable et inclusive. C'est tout le sens de son programme Le Sport TRÈS Collectif. Un engagement qui se matenalise cette saison avec son partenaire du RHE76 par le soutien à Trisomie 21 Normandie. Ce partenariat met en lumière l'importance du sport comme vecteur d'intégration.

A travers le calendrier sportif de la saison (entraînements, soirs de match, temps forts du club ... ), le club mettra en œuvre les conditions matérielles d'une inclusion sociale et professionnelle de jeunes de l'association. La Matmut permettra la mise en avant des actions réalisées au profit de l'association Un combo gagnant-gagnant qui va servir de fil rouge tout au long de la saison.



Emmanuel Petit, Directeur de la RSE de la Matmut.

« La politique de mécénat de la Matmut privilégie depuis toujours l'engagement dans des projets humains, concrets et ancrés dans les territoires. L'association Trisomie 21 Rouen est à ce titre exemplaire. Elle travaille au quotidien pour favoriser 17nclusion, défendre tes droits et soutenir te pouvoir d'agir des personnes avec trisomie 21 ou autre déficience intellectuelle. A Rouen nous avons ta chance que cette conviction s'exprime dans un restaurant inclusif employant en salle et en cuisine des jeunes porteurs de trisomie 21. Le restaurant XXI situé en plein centre-ville de Rouen, rue aux Ours, démontre la force d'un engagement solidaire que ta Matmut est fière de soutenir. Conjuguer cette détermination avec le dépassement de soi de t'équipe du RHE soutenue depuis 25 ans par la Matmut est un magnifique projet qui illustre ta force du vivre ensemble. »



À propos de Trisomie 21.

Normandie Créée par des parents d'enfants porteurs de trisomie 21, Trisomie 21 Normandie est une association qui œuvre pour l'inclusion des personnes atteintes de trisomie 21 dans la société. Elle développe des projets visant à améliorer l'intégration sociale, scolaire et professionnelle de ses bénéficiaires.



À propos du restaurant Le XXI.

Le restaurant Le XXI, une entreprise adaptée créée par l'association, emploie 11 personnes porteuses de trisomie 21, offrant un cadre de travail valorisant et inclusif. Grâce à ses initiatives, Trisomie 21 Normandie est devenue un acteur majeur de l'inclusion dans la région, en changeant les perceptions et en favorisant l'insertion des personnes en situation de handicap.



À propos du ROUEN HOCKEY ELITE 76.

Le Rouen Hockey Élite 76, surnommé les Dragons de Rouen, est un club français de hockey sur glace évoluant en Synerglace Ligue Magnus, plus haute division du hockey-sur-glace en France. Depuis sa création en 1982, te Rouen Hockey Elite 76 est l'une des équipes les plus titrées en France avec dix-huit titres de champion de France, six coupes de France et quatre coupes de la Ligue (cette dernière ayant disparue en 2017). Le Rouen Hockey Elite 76 compte également un palmarès européen avec à son actif deux continental Cup et une coupe des ligues européennes. Le club évolue dans la patinoire de L'lie Lacroix à Rouen, depuis 1992, compte actuellement 3279 places assises. Au-delà de ses titres et de ses performances sportives, le RHE76 est aussi, un club fortement investi dans la communauté.



À propos du Groupe Matmut.

Avec 4,5 millions de sociétaires et 8,3 millions de contrats d'assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l'assurance. Il offre à tous - particuliers, professionnels, entreprises, associations - une gamme complète de produits d'assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, prévoyance, protection juridique et assistance) et de services financiers et d'épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d'épargne, assurance vie, plan d'épargne retraite...). Le Groupe Matmut compte aujourd'hui 6 800 collaborateurs. La SGAM Matmut a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2023.