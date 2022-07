Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur Hockey sur glace - Saint Pierre recherche un entraineur Entraineur de Hockey sur Glace Le Hockey Mineur de Saint Pierre et Miquelon recherche pour la saison 2022-2023 un entraineur diplômé mention Hockey sur Glace (DEJEPS ou BE ou CQP) pour un contrat à durée déterminée à raison de 35H par semaine. Source : Annonce de Saint Pierre et Miquelon La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 25/07/2022 à 11:30 Tweeter Entraineur de Hockey sur Glace Le Hockey Mineur de Saint Pierre et Miquelon recherche pour la saison 2022 - 2023 un entraineur

Missions principales Concevoir le programme sportif du Hockey Mineur,

Planifier et animer les séances d’entrainement glace et hors glace pour l’ensemble des catégories de U5 à U18, en collaboration avec le bureau directeur et aides entraineurs.

Organiser des co mpétitions, tournois, stages au niveau local

Participer à l’organisation des différentes manifestations de recrutement et actions de promotion du hockey mineur

Participer aux actions de ligue

Accompagner et coacher les jeunes en compétition sur le Canada. Qualités requises Passionné et engagé pour le développement des jeunes

Emploi de terrain au contact des licenciés, parents et bénévoles du club, le candidat devra être doté de qualités relationnelles lui permettant d’assurer le travail en équipe et la communication avec l’ensemble des interlocuteurs de l’association.

De plus, il devra se montrer organisé et force de proposition. Qualification demandée BE1 ou DEJEPS mention Hockey sur glace ou CQP.

S’engage à passer le niveau Coach level 2 ou Déve loppement 1 de Hockey NL pour coacher lors des déplacements vers le Canada (en présentiel à St - Pierre ou en visio) Conditions d’emploi Rémunération : 3000 euros brut mensuel + prime de logement.

Poste à pourvoir en CDD à temps plein (35 heures) du 1er Octobre 2022 au 31 Mai 2023.

Le billet d'avion aller - retour Paris / Saint Pierre est pris en charge.

Lieu de travail Patinoire de la Collectivité Territoriale de Saint - Pierre et Miquelon. Contact Merci d’envoyer CV et lettre de candidature à hockeyminspm@gmail.com

