Hockey Mineur : Poitiers (Les Dragons) Hockey sur glace - Section à horaires aménagés à Poitier Le Stade Poitevin hockey Club propose une Section à Horaires Aménagés à partir de septembre 2021 Source : Annonce de Poitier La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 30/04/2021 à 11:00 Tweeter

La section à horaires aménagés



Au programme : 2h de glaces supplémentaires par semaine et deux séances de hors glace de 45 min qui se dérouleront directement dans l’établissement scolaire Isaac de l’Etoile à Poitiers.



Ouvert aux filles et aux garçons pour les catégories U13; U15; U17 alors n'hésitez plus et INSCRIVEZ-VOUS !

Pour plus de renseignements : Le Stade Poitevin hockey Club propose une Section à Horaires Aménagés à partir de septembre 2021 pour les passionnés de Hockey qui souhaitent bénéficier d’une scolarité de qualité tout en profitant d’horaires aménagés d'entraînements sportifs renforcés !: 2h de glaces supplémentaires par semaine et deux séances de hors glace de 45 min qui se dérouleront directement dans l’établissement scolaire Isaac de l’Etoile à Poitiers.Ouvert aux filles et aux garçons pour les catégories U13; U15; U17 alors n'hésitez plus et INSCRIVEZ-VOUS !Pour plus de renseignements : bertrand.ruel@free.fr

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur