Hockey Mineur : Limoges (Les Taureaux de Feu) Hockey sur glace - Sections Sportives à Limoges Hockey sur Glace - Sections Sportives - Limoges Source : Annonce de Limoges La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 21/03/2023 à 11:00 Tweeter Depuis 2018, la politique d’éducation et de formation des Taureaux de feu s’affirme autour d’une section sportive collège (U13 & U15) et à la rentrée 2023 par l’ouverture d’une section d’excellence sportive (U18).

Ces programmes d’accession au haut niveau ont pour objectif de former de futurs adultes adaptés au monde de demain, des sportifs accomplis,



Cliquer sur l'image pour accéder à et bien sûr des hockeyeurs talentueux.

la présentation de la filière et le dossier de candidature



