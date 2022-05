Championnats du monde Hockey sur glace - Sélection helvète Mondial 2022 Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 12/05/2022 à 15:28 Tweeter

Voici la sélection pour le Mondial 2022 pour l'Helvétie, ajournée au 12 mai 2022:



Gardiens

Sandro Aeschlimann (HC Davos)

Reto Berra (Fribourg-Gottéron)

Leonardo Genoni (EV Zug)



Défenseurs

Dominik Egli (HC Davos)

Michael Fora (HC Ambrì-Piotta)

Tobias Geisser (Hershey Bears)

Andrea Glauser (Lausanne HC)

Dean Kukan (Columbus Blue Jackets)

Christian Marti (ZSC Lions)

Janis Moser (Arizona Coyotes)

Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)

Andres Ambühl (HC Davos)

Christoph Bertschy (Lausanne HC)

Enzo Corvi (HC Davos),

Fabrice Herzog (EV Zug)

Nico Hischier (New Jersey Devils)

Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks)

Denis Malgin (ZSC Lions)

Timo Meier (San Jose Sharks)

Marco Miranda (Genève-Servette HC)

Damien Riat (Lausanne HC)

Tristan Scherwey (SC Bern)

Dario Simion (EV Zug)

Pius Suter (Detroit Red Wings)

