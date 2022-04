Hockey Loisir Hockey sur glace - Sentinelles: championnat du monde de hockey sur glace police Les Sentinelles, l'équipe de Hockey sur Glace des Forces de l'Ordre, dispute actuellement le championnat du monde Police à Prague en République Tchèque. Source : Les Sentinelles Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2022 à 18:51 Tweeter Les Sentinelles vous propose de les suivre sur les réseaux sociaux et avec des live/replay de leurs matchs à Prague (liens ci-dessous)

Après 3 défaites contre le favori Tchèque (12-0) et l'Autriche (7-0) hier (27/04), les Sentinelles jouent aujourd'hui la Slovaquie et l'Allemagne (planning des matchs ci-dessous).



Vidéo Live/Replay sur YouTube : Les Sentinelles

Facebook

Le site officiel de la compétition : www.police-hockey.com



Au passage, les Sentinelles sont à la recherche de partenaires pour les soutenir, n'hésitez pas à les contacter !



