Photographe : Mathias Bergeld / Bildbyrån Färjestad égalise à domicile et envoie la finale en 7 - Luleå HF : 3-1 (2-0, 0-1, 1-0) Färjestad dos au mur dans la finale doit à tout prix l'emporter pour prolonger jusqu'au match 7. Luleå qui n'a jamais pu l'emporter à Karlstad pour le moment, pourrait s'il y arrive conclure et être champion dès ce match.

Logiquement les locaux démarrent en trombe et pressent contre le but adverse. En powerplay, Lennström envoie un coup de canon de la bleue, la rondelle monte et vient passer juste sous la barre pour ouvrir la marque (1-0).

Peu après un contre vert frappe durement Luleå. Vikstell en break dévie parfaitement de l'autre côté pour Johansson qui mystifie Lassinantti pour doubler la mise (2-0).

Virtanen seul en break manque le but du KO. Surdominés et quasiement inexistant au premier tiers, les visiteurs rebondissent au second. Shinnimin seul face à la cage grande ouverte lance sur le poteau. Furch s'illustre devant les filets locaux et préserve l'avance de son équipe.

Luleå continue de presser au dernier tiers, encore une fois le portier tchèque tient sa formation dans le rang.

Sur un lourd lancer de Adreasson, le palet rebondit sur la bande repart de l'autre côté ou Emanuelsson peut le glisser au fond pour réduire la marque (2-1).

Le LHF retrouve espoir, mais il est pénalisé dans la foulée. Le powerplay de FBK presse pour reprendre le large, Åslund dans un angle complètement fermé trouve un petit trou de souris et redonne deux buts d'avance aux siens (3-1).

Färjestad l'emporte pour la troisième fois à domicile, égalise dans la finale et pousse à la tenue d'un septième match décisif à Luleå. Cependant le FBK n'a pour l'instant pas pu s'imposer à l'extérieur dans cette finale, il devra donc déjouer les pronostics s'il veut être champion, mais il l'a réussit tous les playoffs. Luleå échoue à terminer en six et ne semble pas pouvoir gagner à l'extérieur. Cela tombe bien, le match 7 se joue à domicile. Si il tourne comme les trois autres alors les rouges et jaunes semblent favoris pour être sacrés champion.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Victor Ejdsell

** : Dominik Furch

