Photographe : Frederik Karlsson / Bildbyrån Färjestad surclasse Luleå au match 2 et égalise

Après une large victoire à domicile au premier match, Luleå espère doubler la mise au bord du lac Vänern. Färjestad qui a sombré au dernier tiers dans le Nord, veut égalise à domicile devant ses partisans pour reprendre pied dans cette finale SHL.

Luleå s'offre les premières occasions dangereuses mais Furch virevolte devant les filets locaux pour tenir le score. Les visiteurs sont pénalisés, Färjestad en profite. Lennström d'un joli mouvement efface le défenseur et d'un tir décroisé vient battre Lassinantti pour ouvrir la marque (1-0).

Färjestad continue de pousser, Nyström remonte à toute allure fait mine de contourner la cage avec la rondelle mais glisse jusqu'au second poteau où Viksten n'a plus qu'à pousser dans la cage ouverte (2-0).

Les locaux continuent leur domination en fin de période et au tiers médiant. Nyström lance, le portier du LHF repousse dans l'axe, Johansson au second poteau, reprend victorieusement (3-0).

Färjestad reste extrêmement dangereux, même en infériorité. Luleå tient tant bien que mal grâce à son portier et tente de débloquer son compteur, en vain.

Au dernier tiers pourtant les visiteurs changent de gardien et alignent Wallstedt. Ils accélèrent pour essayer de renverser la partie. FBK commet plusieurs fautes ce qui donne moults occasions à Luleå mais qui peine à vraiment en profiter. Alors qu'il reste plus de 5 minutes à jouer, Luleå sort son gardien. Nygard en profite pour alourdir la marque en cage vide (4-0).

Le gardien tchèque Furch blanchit avec 24 arrêts. Färjestad égalise de fort belle manière dans la finale SHL. Prochaine rencontre dès demain (mardi 3 mai) à Luleå.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Joel Nyström

** : Dominik Furch

