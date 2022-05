Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - SHL : Färjestad champion ! Färjestad déjoue les pronostics et s'impose nettement au match 7 pour décrocher le titre de champion Source : shl.se Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/05/2022 à 07:48 Tweeter Färjestad BK :0-3 (0-0, 0-0, 0-3)



Photographe : Johanna Lundberg / Bildbyrån Färjestad BK est champion 2022

Match 7 et terminus pour cette finale SHL. Luleå à domicile peut conclure, en effet les ours polaires ont remportés tous leurs matchs à domicile dans cette finale. Une quatrième signerait donc le titre suprême pour les locaux. Färjestad n'a pas le choix, il faut enfin l'emporter dans le Nord s'il veut être champion. Luleå HF -:0-3 (0-0, 0-0, 0-3)Match 7 et terminus pour cette finale SHL. Luleå à domicile peut conclure, en effet les ours polaires ont remportés tous leurs matchs à domicile dans cette finale. Une quatrième signerait donc le titre suprême pour les locaux. Färjestad n'a pas le choix, il faut enfin l'emporter dans le Nord s'il veut être champion. La partie est très étouffante, les deux équipes peinent à passer à l'assaut tant elles refusent de se découvrir. Luleå place les premières banderilles mais Furch tient bon. Les répliques des visiteurs sont bien stoppées par Lassinantti. Après un tiers le score reste vierge.

Les locaux sont dangereux sur des actions individuelles mais la partie reste très défensive. Andreasson parvient à s'échapper seul en break mais il perd son duel contre le portier tchèque. Après quarante minutes le score n'a toujours pas évolué.

Luleå accélère au début du dernier tiers mais ne parvient toujours pas à briser la défense verte et blanche. A l'offensive dans la bande, Lundh remet dans l'axe, Virtanen un peu isolé parvient à envoyer un lancer puissant juste sous la transversale pour débloquer le score après 50 minutes de stérilité (0-1).

Alors Luleå renverse la vapeur et s'installe à l'offensive pour revenir au score, la pression est intense mais FBK tient. Ejdsell contourne la cage locale, dévie de l'autre côté pour Johansson qui vient doubler la mise à deux minutes de la fin de partie (0-2).

Coup de froid glacial dans les tribunes. Le LHF n'a pas encore baissé les bras et retourne à l'attaque et sort son gardien. Nygard parvient à lancer dans la cage vide pour anéantir tout espoir local (0-3).

Färjestad l'emporte dans ce septième match pour la première fois à l'extérieur de la finale et réussit l'exploit, en ayant terminé sixième de la saison régulière de décrocher le titre de champion de Suède. Il s'agit du onzième de son histoire. Larmes et tristesse du côté de Luleå qui est passé si près.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jesse Virtanen

** : Dominik Furch

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jesse Virtanen

** : Dominik Furch

* : Sami Lepistö











