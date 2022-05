Luleå HF - Färjestad BK : 4-0 (0-0, 1-0, 3-0)



Photographe : Simon Eliasson / Bildbyrån Luleå s'impose nettement à domicile au match 5 - Färjestad BK : 4-0 (0-0, 1-0, 3-0)

Les deux équipes sont à égalité dans la finale avec deux victoires chacune à chaque fois à domicile. Pour ce match 5, Luleå reçoit et part donc avec un avantage psychologique, il pourrait en prendre un important en cas de victoire. Färjestad espère briser la loi des séries en s'imposant enfin à l'extérieur.

Les locaux démarrent pied au plancher et emporte la défense verte, mais Furch virevolte pour tenir son équipe dans le bon sens. Grâce aux efforts du Tchèque, le score est vierge après un tiers.

Si la deuxième période est clairement plus équilibrée, il faut encore tout le talent de Furch pour contenir les assauts de Luleå qui sont plus dangereux. Finalement les efforts des ours blancs finissent par payer. Rask dévie parfaitement de l'autre côté pour Honka qui lève la rondelle et la colle juste sous la barre tandis que la foule gronde (1-0).

Färjestad tente de revenir mais sans réellement se montrer dangereux avant la deuxième sirène. Luleå pousse toujours dans la dernière période. Furch continue son one man show et aligne arrêt sur arrêt, seul alors que son équipe sombre. FBK rassuré par les incroyables arrêts de son portier repart de l'avant et vient pousser pour revenir, sans succès. Notamment à cause d'un incroyable arrêt réflexe de Lassinantti avec sa crosse.

Luleå repart, la défense visiteuse plie, Lepistö lance de la bleue, Connolly dévie au vol à mi-hauteur, tel un joueur de baseball, le portier visiteur est impuissant cette fois (2-0).

Färjestad repart dans l'autre sens et se découvre, la sanction est immédiate. Luleå contre à trois contre un, Brannström dévie second poteau pour Emanuelsson qui reprend victorieusement (3-0).

Fäjestad sonné tente de revenir dans la partie, mais Lassinantti tient la porte close, il blanchit avec 16 arrêts. Jack Connolly s'offre même un doublé dans la cage vide pour asseoir la victoire locale (4-0).

Luleå s'offre une nette victoire dans ce match 5 et prend un avantage qui peut s'avérer décisif, en effet le LHF n'a plus besoin que d'un succès pour être sacré. Cependant il n'a pas encore réussit à s'imposer à Karlstad. Färjestad doit s'imposer une troisième fois devant ses partisans lundi pour poursuivre la finale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jack Connolly

** : Julius Honka

* : Dominik Furch