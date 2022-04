Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - SHL : Luleå frappe d'entrée Nette victoire pour Luleå dans le premier match de la finale Source : shl.se Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/04/2022 à 20:23 Tweeter Luleå HF - Färjestad BK : 4-1 (1-1, 0-0, 3-0)



Photographe : Simon Eliasson Luleå remporte nettement le premier match de la finale - Färjestad BK : 4-1 (1-1, 0-0, 3-0) C'est le début de la finale dans la SHL, le club de Luleå deuxième de la saison régulière a logiquement rejoint la dernière marche après avoir écarté Örebro 4-1 en quarts de finale et Frölunda sur le même score en demi. S'il l'emporte le LHF gagnerait son premier titre depuis 1996 ! En face on retrouve Färjestad qui a terminé à une modeste sixième place mais s'est fendu d'excellents playoffs. En quarts les Verts et Noirs ont dominé 4-2 Skellefteå pourtant troisième de la saison. En demi finale, Färjestad croisait la route de Rögle leader du championnat mais qui avait du avoir recours au septième match pour se défaire d'Oskarshamn. Le FBK l'emportait 4-2 et rejoint une fois encore la finale mais sa première depuis 2014, son dernier titre remonte à 2011.

Luleå part favori dans cette finale mais Färjestad a déjà fait des merveilles cette année à chaque fois dans le costume de l'outsider.

Les locaux poussés par leurs partisans sont plus dangereux au premier tiers mais se heurtent à Furch. En fin de tiers le LHF est en powerplay, mais Åslund s'échappe dans le dos de la défense locale et vient nettoyer la lucarne pour ouvrir la marque pour Färjestad (0-1).

Les locaux retournent à leur powerplay, Komarek place dans le slot, Connolly dévie au fond pour égaliser (1-1).

Au tiers médiant les deux formations se créent de belles occasions mais ni Lassinantti ni Furch ne cèdent et c'est sur un score de parité que la deuxième sirène retentit.

Dès la reprise, Honka s'échappe dans l'angle et vient faire exploser la lucarne visiteuse pour donner l'avantage aux siens pour la première fois de la rencontre (2-1).

A eine une minute plus tard, Emanuelsson emporte tout le monde et fusille le portier du FBK (3-1).

Färjestad tente de revenir dans le match mais sans succès, même en powerplay les verts n'y arrivent pas. Tyrvainen en break vient creuser encore la marque tandis que le public gronde de bonheur (4-1).

Première victoire convaincante pour Luleå qui prend les devants dans la finale SHL. Prochain match lundi à Karlstad cette fois.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Sami Lepistö

** : Per Åslund

* : Joel Lassinantti © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur