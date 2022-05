Luleå HF - Färjestad BK : 5-4 ap (3-1, 0-1, 1-2, 1-0)



Photographe : Simon Eliasson / Bildbyrån Luleå remporte le match 3 en prolongation - Färjestad BK : 5-4 ap (3-1, 0-1, 1-2, 1-0)

Le match 3 suit le lendemain du deuxième match largement remporté par FBK, mais cette fois Luleå est de nouveau a domicile et espère bien reprendre les devants. Les visiteurs veulent continuer sur leur lancée.

Les locaux démarrent pied au plancher la rencontre, le puck traîne dangereusement dans le slot, Tyrvainen profite de l'écran devant la cage visiteuse pour ouvrir les compteurs après à peine trois minutes de jeu (1-0).

Luleå continue de presser et dans la minute qui suit double la mise. Le palety lancé par Pyrochta se bloque dans la défense de Färjestad, Brännström le récupère et l'expédie au fond (2-0).

La partie s'équilibre un peu, mais c'est sur une erreur de la défense verte que les locaux alourdissent encore la mise. Le défenseur Johansson tombe dans sa zone, Emanuelsson récupère et s'en va battre seul Furch pour donner une confortable avance au quart d'heure de jeu (3-0).

En fin de période, le lancer de Nygård est dévié par Lassinantti vers le deuxième poteau, Linus Johansson a suivit et reprend victorieusement pour réduire la marque (3-1).

Le deuxième tiers est complètement dans les crosses de Färjestad qui fait le jeu et finit par recoller au score. Goransson canonne de la bleue, le puck manque le cadre mais rebondit contre la bande et revient devant le but, Ejdsell bien positionné, le pousse au fond (3-2).

Luleå rebondit au dernier vingt, Lepistö canonne de la bleue, Furch repousse en urgence, le palet reste dangereusement devant le but, Komarek s'en emparre et vient le glisser derrière le portier visiteur (4-2).

Les locaux reprennent le large et se détendent un peu, erreur ! Deux minutes plus tard, FBK a recollé de nouveau. Ginning lance, Lassinantti repousse, le palet est emporté dans la cage par le capitaine du LHF, Gustafsson qui glisse (4-3).

Färjestad continue de faire le jeu pour revenir à hauteur, Lindqvist égalise d'un excellent lancer sur réception en suppériorité numérique (4-4).

La fin de match est équilibrée mais le score ne bouge pas, pour la première fois de la finale il faut disputer une prolongation. Elle ne dure guère de temps, Emanuelsson le héros du match, en solitaire cerné dans le carré de Färjestad vient fusiller le portier et donne la victoire aux locaux (5-4).

Luleå l'emporte à domicile mais non s'en s'être fait des frayeurs après avoir mené 3-0 et 4-2. L'essentiel est préservé pour le LHF qui reprend les devants dans la finale SHL avant un quatrième match dès demain (jeudi 5 mai) mais cette fois à Karlstad. A domicile le FBK tentera d'égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Einar Emanuelsson

** : Per Åslund

* : Sami Lepistö