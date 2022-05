Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - SHL : Rien n'est fait Färjestad a égalisé dans la finale en s'imposant en prolongation à domicile Source : shl.se Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/05/2022 à 08:44 Tweeter Färjestad BK - Luleå HF : 3-2 ap (2-0, 0-1, 0-1, 1-0)



Photographe : Fredrik Karlsson / Bildbyrån Färjestad égalise pour la deuxième fois à domicile - Luleå HF : 3-2 ap (2-0, 0-1, 0-1, 1-0) Luleå a pris les devants dans la finale en s'imposant au forceps à domicile au match 3. Färjestad veut profiter d'être à domicile pour égaliser en l'emportant.

Les locaux démarrent pied au plancher la partie et pressent. Lundh contourne la cage mais remet parfaitement en retrait au premier poteau, Widerström propulse la rondelle au fond, le gardien masqué ne peut rien (1-0).

La partie est houleuse et les fautes se multiplient, mais les powerplays sont inefficaces, d'un côté, comme de l'autre. En fn de période, Nygard part en break, dévie parfaitement pour Åslund qui vient ajuster le but de Luleå (2-0).

Le LHF va mieux en deuxième période et Engsund d'un lancer parfait de la ligne bleue, vient nettoyer la lucarne locale pour débloquer le compteur visiteur (2-1).

Luleå est trop pénalisé dans le tiers médiant pour réellement avoir l'occasion d'égaliser. Les locaux ne parviennent pas à en profiter et le score ne bouge pas.

FBK se reprend au dernier tiers, mais Shinnimin en contre vient égaliser (2-2). Les locaux forcent pour repasser devant sans succès. Pour la deuxième fois de suite dans cette finale suédoise, il faut disputer une prolongation. Comme la dernière fois elle ne dure pas longtemps, et comme la dernière fois elle tourne en faveur de l'équipe à domicile. Nilsson contourne la cage de Luleå et remet plein axe pour Virtanen qui fusille Lassinantti et donne la victoire à Färjestad (3-2).

Alors que le public exulte, Färjestad égalise dans la finale à 2 victoires partout. Très indécise cette finale voit chaque équipe gagner ses matchs à domicile. Luleå qui a l'avantage de la glace, pourrait donc être sacré si la série continue ainsi. Prochaine rencontre dès demain (7 mai) à la Coop Norrbotten Arena de Luleå.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Per Åslund

** : Joel Lassinantti

*** : Per Åslund

** : Joel Lassinantti

* : Dominik Furch











