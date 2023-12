Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - SIHG : La Suède triomphe Troisième succès en trois matchs pour les Suédois vainqueurs du tournoi suisse. La Finlande termine troisième Source : sihf.ch Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/12/2023 à 21:16 Tweeter

République tchèque - Suède : 3-5 (0-1, 1-1, 2-3) République tchèque -: 3-5 (0-1, 1-1, 2-3)

La finale du tournoi suisse, voyait un premier tiers serré et disputé, Hartman ouvre la marque pour la Suède. Les Tchèques égalisent grâce à Kousal mais peu après encaissent un nouveau but et souffrent tout le tiers médiant. Au début du dernier tiers, la Tre Kronor hausse encore le ton. Andreasson et Elvenes portent le score à 4-1. Les Tchèques se relancent et renversent complètement la rencontre qu'ils dominent sans partage. Kodýtek puis Voženílek permettent aux lions de recoller. La Suède tangue mais parvient à assurer sa victoire en cage vide et remporte donc les Swiss Ice Hockey Games. La République tchèque sera en argent.





Suisse - Finlande : 3-4 ap (1-2, 1-0, 1-1, 0-1)



La Suisse qui avait poussé les Tchèques en prolongation a réédité la performance contre la Finlande, mais s'incline encore ce qui fait que ce sont les lions qui repartent avec le bronze. Mäenpää et Hyry donnent un bon avantage en début de partie pour les Finlandais. Bertschy réduit le score au quart d'heure de jeu avant que Thurkauf n'égalise au tiers médiant. La Leijonat reprend les devant en powerplay en dernière période, mais Thurkauf égalise encore. En prolongation, la Nati fait un stupide surnombre ! Innala en profite pour donner la victoire à son équipe.



Classement :

Classement :

Suède : 9 pts République Tchèque : 5 pts Finlande : 2 pts Suisse : 2 pts











