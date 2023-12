Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - SIHG : Tchèques et Suède démarrent bien Aux Swiss Ice Hockey Games, la Suède et la République Tchèque ont commencé par une victoire Source : sihf.ch Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/12/2023 à 08:03 Tweeter

République Tchèque - Finlande : 2-1 (0-1,1-0, 1-0) - Finlande : 2-1 (0-1,1-0, 1-0)

Les Tchèques qui avaient remportés le premier tournoi en Finlande le mois dernier, démarrent encore bien celui-ci en dominant la Finlande devant plus de 17 000 spectateurs à l'O2 Arena de Praha. Menés après une période, les Tchèques ont renversé la vapeur. Tomášek égalise au tiers médiant avant que Kovařčík qui joue en Liiga ne vienne donner la victoire au milieu de la dernière période. Demain, les Tchèques affronteront la Suisse à Zurich. La Finlande, elle défiera la Suède, également à la Swiss Life Arena.



Suède - Suisse : 4-2 (2-0, 0-1, 2-1)



Pas de surprise à Zurich devant 5000 fans, la Nati doit s'incliner contre les Suédois, pour la quatorzième fois d'affilée. Dans un bon premier tiers, la Suède marque deux fois en une minute au quart d'heure de jeu. Au tiers médiant, Thurkauf rapproche le score. Dès la reprise, Strömwall inscrit son deuxième but du match pour redonner de l'air aux bleus et jaunes. Profitant d'un powerplay, les Suisses recollent mais ne parviendront pas à égaliser. Wallmark conclut la victoire suédoise en marquant dans la cage vide.



Classement

Suède : 3 pts République Tchèque : 3 pts Finlande : 0 pt Suisse : 0 pt

