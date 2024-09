Communiqué FFHG du 16/09/2024

La Ligue, Synerglace et la Fédération Française de Hockey sur Glace poursuivent leurs efforts communs sur le sujet de l'environnement. Après les assises de la Glace, les campagnes d'éco-responsabilité (Sobriété énergétique, Geste éco-responsable, sobriété numérique, Reforest'Action, etc.) Fair Play For Planet, proposera dès cette saison aux 12 clubs leur programme de labellisation.



Le dispositif consiste en un audit préalable pour mesurer les engagements environnementaux des structures sportives en se fondant sur un référentiel composé de 18 thèmes (transport, gestion des déchets, gestion des achats, accessibilité ...) afin de mesurer les actions dans leur globalité. Après la phase d'évaluation et d'audit sur site, Fair Play For Planet attribuera un label selon le degré de performance et proposera des axes d'amélioration et un accompagnement dans une démarche éco-responsable de progrès constant, sur une durée de 2 saisons.



Le club de Grenoble, déjà pleinement engagés dans la démarche de Fair Play For Planet, bénéficiera du renouvellement de la démarche de labellisation pour les deux années suivantes.



Pour Gregory FAGE (Directeur Général SYNERGLACE France) : « A l'aube de ses 25 ans, Synerglace s'impose comme le leader européen dans le développement des activités liées à la glace. Partenaire de la FFHG et de la Synerglace Ligue Magnus depuis 2018, il était naturel pour nous de prolonger ce partenariat pour deux saisons supplémentaires. Ce partenariat s'inscrit dans une démarche d'accompagnement, de développement et de transformation du hockey sur glace. J'ai également souhaité que nous nous engagions différemment, en nous appuyant sur des valeurs communes avec Fair Play for Planet et la FFHG. C'est dans cette optique que nous avons décidé de lancer la labellisation environnementale des 12 clubs de la Synerglace Ligue Magnus. Cet engagement unique, à la fois environnemental et sociétal, nous permettra, ensemble, de remporter de belles victoires. »



Pour Pierre-Yves GERBEAU (Président de la FFHG) : « Le hockey sur glace, à travers ses partenaires et ses actions, se veut porteurs de valeurs fortes, notamment auprès des supporters, pratiquants et de leurs clubs. Quand on sait que le sport est un puissant vecteur de changement des mentalités, on ne peut que se réjouir de contribuer de cette façon à conjuguer nos activités avec notre environnement, et d'accélérer la transition vers de meilleures pratiques sur tous les aspects du développement durable. »



Pour Julien PIERRE (Fondateur du label Fair Play For Planet) : « Nous sommes extrêmement fiers du partenariat avec la Synerglace Ligue Magnus initié par leur partenaire Synerglace. L'engagement de ses clubs professionnels dans une démarche éco responsable et sociétale est unique au monde. Cet engagement témoigne de la prise de conscience des dirigeants de la Ligue et de son partenaire titre de notre responsabilité collective, en tant qu'acteurs du monde sportif, de contribuer à la préservation de la planète. C'est aussi une nouvelle étape importante pour le développement de Fair Play For Planet. »