Ligue Magnus Hockey sur glace - SLM - Les moments forts de la 30ème Journée Retrouvez l'intégralité des moments forts de la 30ème journée de la Synerglace Ligue Magnus. Source : Média Sports Loisirs / Magnus TV Hockey Hebdo - La rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 05/01/2026 à 19:45 Tweeter Suite à un problème technique de la plateforme Sportway - Magnus TV, nous n'étions pas en mesure de vous présenter les moments forts de la rencontre Marseille VS Cergy-Pontoise comptant pour la 30ème journée du championnat elite français de hockey sur glace. Problème technique résolu, vous pouvez maintenant la visionner.



Vous pouvez visionner l'intégralité des moments forts de la 30ème journée en cliquant sur le logo ci-dessous.

La rencontre Marseille VS Cergy-Pontoise











© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo