Hockey Loisir Hockey sur glace - Soirées Bodega pour le Narbonne Hockey Club Le Narbonne Hockey Club - The White Tigers vous convie à ses soirées Bodega Source : NHC gb Posté par Hockey Hebdo le 24/08/2023 à 19:00 Tweeter À partir de ce jeudi et jusqu'à samedi, dans le cadre du festival Barques en scène, le Narbonne Hockey Club - The White Tigers - Hockey Sur Glace vous accueilleront avec grand plaisir sur leur bodega jusqu'à 2h du matin. Située à côté du Rive Gauche, retrouvez-nous pour passer un bon moment dans une belle ambiance.



