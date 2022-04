Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Sondage: quelle formule pour les matchs de playoffs? Les matchs 3 et 4 de la finale se sont achevés aux tirs au but, provocant de nombreuses réactions. Faut-il conserver cette formule ou faut-il la faire évoluer comme pour les autres championnats européens ? La rédaction/jcs Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2022 à 23:09 Tweeter

Actuellement, en cas de match nul lors des matchs 1 à 6 des playoffs, on procéde à une prolongation de 10 minutes à 3 contre 3 puis à une séance de tirs au but. Pour le match 7, on enchaîne les prolongations tant qu'un but n'est pas marqué avec un repos de 15 minutes toutes les 20 minutes de temps de jeu.



Cette formule du match 7 est en place pour tous les matchs des playoffs dans de nombreux championnats majeurs en Europe et a vu des matchs interminables se terminer bien après minuit. Avec ce système, les joueurs finissent par manquer d'énergie si les prolongations s'enchaînent et le spectacle peut devenir aussi passionnant qu'une partie de curling.



Faut-il modifier la formule et jouer à 5 contre 5 jusqu'à ce qu'une équipe marque un but comme le suggère le coach de Grenoble ? Qu'en pensez-vous ?

Une autre idée de formule ? Indiquez-là en commentaire pour en débattre !

SONDAGE Pour les playoffs de Ligue Magnus, quelle est la meilleure formule pour les matchs 1 à 6 ? On ne change rien: une prolongation de 10 minutes à 3x3 et tirs au but Une prolongation de 20 minutes à 5x5 puis tirs aux buts Comme pour le match 7, prolongation à 3x3 jusqu'à ce que but soit marqué Une prolongation à 5x5 de 10 minutes, une 2e à 4x4, une 3e à 3x3 et tirs au but pour terminer © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











