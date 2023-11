Coupe de France Hockey sur glace - SONDAGE COUPE de FRANCE COUPE DE FRANCE - A l'occasion des 8ème de finale, 1 club de D2 et 5 clubs de D1 affrontent des clubs de la Magnus. Quel(s) club(s) sont en mesure de se qualifier pour le tour suivant ? Source : Hockey Hebdo - Média Sports Loisirs La redaction Posté par Hockey Hebdo le 13/11/2023 à 11:00 Tweeter

PARTICIPER A NOTRE SONDAGE !

SONDAGE COUPE DE FRANCE - A l'occasion des 8ème de finale, 1 club de D2 et 5 clubs de D1 affrontent des clubs de la Magnus. Quel(s) club(s) sont en mesure de se qualifier pour le tour suivant ? Montpellier (D2) vs à Nice Dunkerque (D1) vs Cergy Epinal (D1) vs Angers Chambéry (D1) vs Gap Tours (D1) vs Amiens Neuilly (D1) vs Rouen Aucun Sans opinion © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











