Coupe de France Hockey sur glace - SONDAGE COUPE DE FRANCE (2) COUPE DE FRANCE - Après l'exploit de Dunkerque et les qualifications de Grenoble et Amiens, quelle équipe participera aux 1/2 finales ? Source : Média Sports Loisirs La redaction Posté par Hockey Hebdo le 29/11/2023 à 06:54



RESULTATS DE NOTRE PRECEDENT SONDAGE !



COUPE DE FRANCE - Quelles seront les 4 équipes à l’affiche des ½ finales

de cette saison 2023-2024 ? Dunkerque, Rouen, Amiens et Chambéry 2.19 % Dunkerque, Rouen, Amiens et Bordeaux 7.1 % Dunkerque, Rouen, Nice et Chambéry 0.55 % Dunkerque, Rouen, Nice et Bordeaux 1.09 % Dunkerque, Grenoble, Amiens et Chambéry 4.37 % Dunkerque, Grenoble, Amiens et Bordeaux 10.93 % Dunkerque, Grenoble, Nice et Chambéry 0.55 % Dunkerque, Grenoble, Nice et Bordeaux 1.09 % Angers, Rouen, Amiens et Chambéry 3.28 % Angers, Rouen, Amiens et Bordeaux 30.05 % Angers, Rouen, Nice et Chambéry 0.55 % Angers, Rouen, Nice et Bordeaux 6.56 % Angers, Grenoble, Amiens et Chambéry 3.28 % Angers, Grenoble, Amiens et Bordeaux 18.03 % Angers, Grenoble, Nice et Chambéry 1.64 % Angers, Grenoble, Nice et Bordeaux 4.92 % Sans opinion 3.83 %

SONDAGE CDF - Après l'exploit de Dunkerque et les qualifications de Grenoble et Amiens, quelle équipe participera aux 1/2 finales ? Chambéry (D1) Bordeaux (LM) Sans opinion











