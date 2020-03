Ligue Magnus Hockey sur glace - Sondage Covid-19 et playoffs Faut-il poursuivre, interrompre ou arrêter la saison ? La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 09/03/2020 à 08:59 Tweeter

SONDAGE covid-19: avec la restriction à 1000 personnes et les risques de huis-clos, les playoffs doivent-ils poursuivre ? Tant que les matchs peuvent se jouer, il faut un champion, même à huis-clos ! Il faut interrompre 2 semaines comme en Suisse et Alps League et évaluer la situation ensuite Avec les risques élevés de devoir interrompre avant ou pendant la finale, cela n'a pas de sens de continuer les playoffs (pas de champion cette saison) Il faut penser à l'équipe de France et sacrifier les playoffs si besoin Les mondiaux seront forcément annulés, les playoffs peuvent être décalés Il n'y a pas de bonne solution, je ne me prononce pas











