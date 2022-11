Hockey en France Hockey sur glace - Soutien à Jérémie Un gros match attend Jérémie Source : Média Sports Loisirs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 17/11/2022 à 20:18 Tweeter

Toute l'équipe de Hockey Hebdo s'associe pour apporter tout notre soutien à Jérémie Romand dans ce combat qui t'attend contre la maladie.Ta grande silhouette va manquer sur les différents glaçons et on espère tous te revoir prochainement guéri et retrouver le Jérémie que l'on connait.Courage Jérémie on pense à toi.











