Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Spengler Cup 2020: Online ! La pandmie de COVID-19 a eu raison du principal tournoi de la fin de l'anne 2020. La station grisonne sera calme du 26 au 31 dcembre, car tout se jouera sur NHL21 PlayStation 4. Source : Spengler Cup Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 19/12/2020 06:00 Tweeter Catarina de Freitas (archives) La Giovent Biancoblu ne remplira pas les gradins du Eisstadion Davos Durant deux jours (14-16 décembre), 834 joueurs se sont affrontés pour accéder aux qualifications de l'eSpengler Cup, première du nom. Au final, huit gamers auront la chance de représenter leur équipes. Ambrì-Piotta, Ak Bars Kazan, KooKoo Kouvola, Sparta Prague, Davos et Team Canada seront les six formations de cette édition spéciale.



Tous les matchs de qualifications et des phases finale se joueront durant le samedi 19 novembre, en simultanés. La Grand Final se jouera le 26 décembre.



Samedi 19 novembre

Groupe Torriani

Match 1: 13:00 Ambrì-Piotta - Ak Bars Kazan

Match 3: 14:00 KooKoo Kouvola - Perdant match 1

Match 5: 15:00 Gagnant match 1 - KooKoo Kouvola



Groupe Cattini

Match 2: 13:30 Sparta Prague - Team Canada

Match 4: 14:30 HC Davos - Perdant match 2

Match 6: 15:30 Gagnant match 2 - HC Davos



Phases finales

Match 7: 16:00 2e Torriani - 3e Cattini

Match 8: 16:30 2e Cattini - 3e Torriani

Demi-finale 1: 17:30 1er Cattini - Gagnant match 7

Demi-finale 2: 18:30 1er Torriani - Gagnant match 8

Finale 3e place: 19:30 Perdant Demi-finale 1 - Perdant Demi-finale 2



Samedi 26 décembre

Grand Final Durant deux jours (14-16 décembre), 834 joueurs se sont affrontés pour accéder aux qualifications de l'eSpengler Cup, première du nom. Au final, huit gamers auront la chance de représenter leur équipes.seront les six formations de cette édition spéciale.Tous les matchs de qualifications et des phases finale se joueront durant le samedi 19 novembre, en simultanés. La Grand Final se jouera le 26 décembre.Match 1: 13:00 Ambrì-Piotta - Ak Bars KazanMatch 3: 14:00 KooKoo Kouvola - Perdant match 1Match 5: 15:00 Gagnant match 1 - KooKoo KouvolaMatch 2: 13:30 Sparta Prague - Team CanadaMatch 4: 14:30 HC Davos - Perdant match 2Match 6: 15:30 Gagnant match 2 - HC DavosMatch 7: 16:00 2e Torriani - 3e CattiniMatch 8: 16:30 2e Cattini - 3e TorrianiDemi-finale 1: 17:30 1er Cattini - Gagnant match 7Demi-finale 2: 18:30 1er Torriani - Gagnant match 8Finale 3e place: 19:30 Perdant Demi-finale 1 - Perdant Demi-finale 2Grand Final © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur