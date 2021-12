Hockey en Europe Hockey sur glace - Spengler Cup 2021: Programme & précisions Le légendaire tournoi prendra à nouveau sa place dans la station grisonne. Il s'agit de la 94e Coupe Spengler. Source : Spengler Cup Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 22/12/2021 à 11:30 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Le HCAP ne sera pas de la partie... du moins sur la glace Cette année, la Coupe Spengler a une saveur particulière. Deux formations ne seront pas présentes: Ambrì-Piotta et... Team Canada. Pour des raisons connues de toutes et tous, ces équipes sont remplacées respectivement par le Slovan Bratislava et la Bern Selection (joueurs composés des trois clubs bernois de NL). Ces deux équipes complètent les venues des Sparta Prague, Frölunda Göteborg, KalPa Kuopio et Davos.



Voici le programme complet ajourné:



26 décembre

15h10: Bratislava - Göteborg

20h15: Prague - Bern Selection



27 décembre

15h10: Kuopio - Perdant G1

20h15: Davos - Perdant G2

​

28 décembre

15h10: Gagnant G1 - Kuopio

20h15: Gagnant G2 - Davos



29 décembre

15h10: Pré-demi-finale 1

20h15: Pré-demi-finale 2



30 décembre

15h10: Demi-finale 1

20h15: Demi-finale 2



31 décembre

12h00: Finale Cette année, la Coupe Spengler a une saveur particulière. Deux formations ne seront pas présentes:et.... Pour des raisons connues de toutes et tous, ces équipes sont remplacées respectivement par leet la(joueurs composés des trois clubs bernois de NL). Ces deux équipes complètent les venues desetVoici le programme complet ajourné:26 décembre15h10: Bratislava - Göteborg20h15: Prague - Bern Selection27 décembre15h10: Kuopio - Perdant G120h15: Davos - Perdant G228 décembre15h10: Gagnant G1 - Kuopio20h15: Gagnant G2 - Davos29 décembre15h10: Pré-demi-finale 120h15: Pré-demi-finale 230 décembre15h10: Demi-finale 120h15: Demi-finale 231 décembre12h00: Finale © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo