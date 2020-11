Hockey Loisir Hockey sur glace - St Pierre-et-Miquelon: le Hockey Féminin en forme ! En 2016, les joueuses ont créé une association loisir entièrement féminine. Marcy Foliot, vice-présidente de l'association nous présente l'équipe féminine des Harfangs. Source : Marcy/Patrick Foliot MF/JCS Posté par Hockey Hebdo le 01/11/2020 à 09:02 Tweeter Notre association a vu le jour en 2016 grâce à une poignée de jeunes filles amoureuses du hockey, et qui a vu son nombre d'adhérentes s'accroître tout au long des années jusqu’à aujourd’hui avec 42 joueuses inscrites. Nous sommes une association loisir entièrement féminine de plus de 18 ans. Nous sommes fières d'avoir des adhérentes de 21 ans jusque 44 ans cette année, et notre doyenne âgée de 50 ans est partie cette année en métropole.



Il n'y a qu'une seule association sur la photo, celle des harfangs, qui est également la seule association féminine sur notre archipel.



Nous avons organisé un tournoi exclusivement féminin l'an passé avec une équipe canadienne qui a fait le déplacement. Tournoi qui a vu le jour il y a deux ans avec cette même équipe féminine des Tomcats de Terre-Neuve au Canada chez elles.



La chaîne TV locale "saint-pierre et miquelon la 1ère" a consacré un reportage le 26 octobre sur les Harfangs que vous pouvez découvrir en suivant ce lien : "Un engouement sans précédent pour le hockey féminin à Saint-Pierre et Miquelon"



NDLR: A noter que Marcy Foliot est gardienne, tout comme l'ont été son père Patrick (Megève, Mont-Blanc, Amiens, Anglet) et son frère Andy (Grenoble, Chamonix, Briançon, Dijon).



