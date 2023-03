Hockey Mineur : Dunkerque (Les Corsaires) Hockey sur glace - Stage à Dunkerque Les Corsaires de Dunkerque seront de retour pour leur traditionnel stage d’été du 14 au 18 août ! Source : Annonce de Dunkerque La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 03/03/2023 à 12:01 Tweeter HOCKEY - PLAGE – FUN !

Les Corsaires de Dunkerque seront de retour pour leur traditionnel

Stage d’été du 14 au 18 août Comme nul part ailleurs, les stagiaires pourront s’entraîner dans un cadre d’entraînement idéal, tout en profitant de la plus belle plage du Nord tous les après-midis !

Tu as envie de développer ton lancer afin de marquer plus de buts ?

Tu veux gagner tous tes duels avec ou sans palet ?

L’ensemble du staff du HGD sera présent et mettra en place des entraînements spécifiques pour perfectionner les lancers et les duels.

Les gardiens ne seront pas en reste puisque Léo Bertein, notre entraîneur spécifique gardiens sera présent pour développer les techniques d’arrêts de nos stagiaires goalies ! Lien vers le dossier d’inscription

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter

duchesne@hockeycorsaires.com















