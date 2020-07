Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Cergy-Pontoise (Les Jokers) Hockey sur glace - Stage d'été à Cergy Stage U15-U17 du 10 au 14 aout à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise. Source : Annonce de Cergy Pontoise La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 15/07/2020 à 17:15 Tweeter STAGE D’ETE CHEZ LES JOKERS, du 10 au 14 aout 2020.

Le HCCP organise un stage de reprise à l’Aren’Ice au bénéfice des U15 et U17 – gardiens et joueurs (joueuses et joueurs né(e)s entre 2007 et 2004), la semaine du 10 aout, du lundi au vendredi inclus.



Après cette très longue coupure, le HCCP propose une semaine pour bien se préparer à la repise des entrainements et des championnats.



Pour cela, le programme prévu est dense :



Sur la glace : Power skating, skills avec palet, power shooting, temps spécifiques gardiens de but à chaque séance Hors glace : Développement des qualités physiques telle que la coordination et l’agilité, l’équilibre et la vitesse

Jeux collectifs pour développer ses capacités de coopération Vie en collectivité : Respect des règles de vie de groupe et esprit d’équipe, respect des locaux, entretien du matériel et rangement du vestiaire.

JOURNEE TYPE Accueil à partir de 7h30

Entrainement sur glace

Entraînement hors glace « séance spécifique hockey »

Repas

Jeux collectif

Entraînement sur glace

Collation

Entraînement hors glace « Développement des qualités physiques »

Fin des activités vers 18h30 ENCADREMENT



Pavol MIHALIK - Entraîneur Hockey Mineur au HCCP - D.E.

Benoit CALVET – Entraîneur Hockey Mineur au HCCP - D.E.

Alexis DICHARRY – Entraîneur Hockey Mineur au HCCP - D.E.

Morgane RIHET – Entraîneur Hockey Mineur au HCCP - D.E.

Rémi HUSSON – Préparateur Physique au HCCP.



TARIFS 200 EUROS la semaine en demi-pension pour les licenciés du HCCP

250 EUROS la semaine en demi-pension pour les licenciés hors HCCP

Payable par chèque à l’ordre du HCCP 10 % de réduction sur l’inscription du 2ème enfant d’une même famille

20% de réduction sur l’inscription du 3ème enfant d’une même famille

25 % de réduction sur l’inscription pour les joueurs inscrit à l’académie du HCCP pour la saison 2019/2020

Renseignements et inscriptions :



Monsieur Benoit CALVET : 06.59.00.38.28 / benoit.calvet@lesjokers.net



