Hockey Mineur : Poitiers (Les Dragons) Hockey sur glace - Stages d'été à Poitiers Le Stade Poitevin Hockey Club propose aux jeunes hockeyeurs deux sessions de stages pendant les vacances d’été ! Source : Annonce de Poitier La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2021 à 10:53 Tweeter



Stages d'été



Le Stade Poitevin Hockey Club propose aux jeunes hockeyeurs deux sessions de stages pendant les vacances d’été !



Vous pouvez trouver ci-dessous le bulletin d’inscription à remettre à Alexander !



Sur la glace : programmes uniques pour le développement de la technique de patinage, coordination des mouvements dans la combinaison de patinage + contrôle de palet, tactique individuelle, stabilité sous la pression, lutte de contact, jeu rapide de passe, achèvement de l'attaque, petits matchs, etc.



Hors glace : séances de cardio, motricité, musculation avec son corps, flexibilité, et beaucoup d'autres.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo