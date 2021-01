Equipes de France Hockey sur glace - Stages EDF - Les convocations Source : FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 27/01/2021 11:55 Tweeter

EDF. Convocation pour le stage à Cergy-Pontoise

Du dimanche 7 au mercredi 10 février 2021, l’équipe de France se réunira en stage à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise. Pour ce regroupement, Philippe Bozon a retenu un groupe de 24 joueurs. Convocations



EDF Fem. Les convocations pour le stage à Dunkerque L’équipe de France féminine se réunira à Dunkerque du 8 au 13 février 2021 pour un stage. Pour l’occasion, 29 joueuses ont été convoquées par Grégory Tarlé et son staff. Convocations



EDF U18. Les convocations pour le stage à Mulhouse

L’équipe de France U18 se retrouvera pour son troisième rassemblement de la saison à Mulhouse du 9 au 14 février 2021. Sébastien Dermigny a convoqué 34 joueurs, dont 4 gardiens, 12 défenseurs et 18 attaquants.



L'équipe de France U18 se retrouvera pour son troisième rassemblement de la saison à Mulhouse du 9 au 14 février 2021. Sébastien Dermigny a convoqué 34 joueurs, dont 4 gardiens, 12 défenseurs et 18 attaquants.











