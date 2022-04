Suisse - Swiss League Hockey sur glace - Suisse: 10 équipe en SL en 22/23 La deuxième division suisse présentera une saison 2022/2023 à dix équipes. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2022 à 13:20 Tweeter

Catarina de Freitas (archives) La Zielbau Arena de Winterthur ne verra plus les fans du EHC Kloten Le EHC Kloten étant promu en National League (EVZ Academy s'étant retiré du projet et le EHC Basel étant champion et promu de Swiss Regio League, dix équipes évolueront dans les patinoires de Swiss League.



Les patinoires des Mélèzes (La Chaux-de-Fonds), Lonza Arena (Viège), Graben (Sierre), Zielbau Arena (Winterthur), Küsnacht et Oerlikon (GCK Lions), St. Jakob Arena (Bâle), Kleinholz (Olten), Güttingersreuti (Thurgau), Raiffeisen BiascArena (Ticino Rockets) et Schoren (Langenthal) seront les terrains de jeu pour la prochaine saison.



La rédaction de Hockey Hebdo se réjouit de vivre avec vous tout ou partie de la saison 2022-2023 du second échelon helvète !











