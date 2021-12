Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: À l'heure de la 2G Les clubs de National League, de Swiss League et la SIHF ont conclu à un accord pour l'accès aux patinoire, hier. Source : MSL SIHF Posté par Hockey Hebdo le 08/12/2021 à 10:00 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Vacciné ou guéri, ainsi sera bienvenu le public aux matchs de NL et SL Voici le Communiqué de presse:



Ce matin dans le cadre d’une visioconférence, la Direction de la ligue et les clubs de National League et de Swiss League se sont entretenus sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 décidées vendredi passé par le Conseil fédéral.



Les discussions ont notamment porté sur la question de savoir si les clubs continueraient d’accorder l’accès aux stades aux personnes à partir de 16 ans titulaires d’un certificat 3G (personnes vaccinées, guéries du Covid-19 ou testées négatives au coronavirus) ou si l’accès devait être limité aux personnes titulaires d’un certificat de vaccination ou de guérison (2G).

En ce qui concerne les collaborateurs avec contrat de travail présents aux matchs (par ex. joueurs et membres du staff, personnel des établissements de restauration, personnel de sécurité, personnel des chaînes TV, journalistes), chaque employeur est libre de décider si la solution 2G ou le certificat 3G avec obligation de port du masque s'applique dans le stade. Les clubs des deux ligues ont décidé à l'unanimité d'adapter leurs concepts de protection pour le public avec effet immédiat et d'imposer le certificat 2G. Cette décision permet d'éviter l'obligation du port du masque dans les stades de NL (sous réserve toutefois des directives cantonales) et aux spectateurs des places debout de consommer sans restriction. Seules exceptions : Les matchs de ce soir ( lire ici ) SC Rapperswil-Jona Lakers - ZSC Lions en National League et EHC Olten - EHC Winterthur en Swiss League, qui sont encore accessibles aux personnes titulaires d'un certificat 3G.En ce qui concerne les collaborateurs avec contrat de travail présents aux matchs (par ex. joueurs et membres du staff, personnel des établissements de restauration, personnel de sécurité, personnel des chaînes TV, journalistes), chaque employeur est libre de décider si la solution 2G ou le certificat 3G avec obligation de port du masque s'applique dans le stade.











