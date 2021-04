Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Actes 2, égalité Toutes les séries recommencent à zéro. Zürich a vaincu Lausanne avec classe, Lugano et Fribourg ont évité le blanchissage de leur adversaire et Zug a sauvé sa face. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 15/04/2021 à 23:33 Tweeter

1/4 de finale Score série 13.04 15.04 17.04 19.04 21.04 23.04* 25.04* EV Zug

SC Bern 1

1 4

2 2

6 év. év. HC Lugano

SCRJ Lakers 1

1 6

2 1

4 év. év. Fribourg-Gottéron

Genève-Servette HC 1

1 2

1 1

3 év. év. Lausanne HC

ZSC Lions 1

1 3

2 0

5 év. év.

Après cette saison et les récents pré-play-offs ( lire ici ), il est l'heure de passer aux choses sérieuses: les play-offs. Retrouvez nos all-star teams de la saison régulière et présentations dans notre article dédié











