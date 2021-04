Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Ajoulots recollent Le HCA revient 1-1 dans sa srie de sept contre Kloten. Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 20/04/2021 22:59 Tweeter

Finale Score série 18.04 20.04 22.04 24.04 26.04 28.04* 30.04* EHC Kloten

HC Ajoie 1

1 5

2 0

5 év. év.

Dans le 1er tour des séries éliminatoires, La Chaux-de-Fonds, Sierre, Thurgau et Viège sont tombés (Olten et Langenthal ont suivi en 1/2 ( Voici les affiches, scores de séries et résultats de la finale de Swiss League entre le EHCK et le HCA :Dans le 1er tour des séries éliminatoires,etsont tombés ( rappel des 1/4 ici ).etont suivi en 1/2 ( affiches et résultats ). © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur