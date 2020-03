Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Aucun champion ! À la suite des récents événements, aucun Champion ne sera proclamé. Source : SIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2020 à 15:29 Tweeter Catarina de Freitas (archive) Le Z a terminé 1er du classement de NL La National League, Swiss League, les U-20 Elit et les U17-Elit n'auront officiellement aucun champion. C'est ce que confirme la SIHF dans un communiqué, ce vendredi après-midi.



Dans ce même communiqué, on apprend que les équipes de Swiss League, Swiss Regio League, U-20 Top et U-17 Top ne pourront pas "upgrader". Ainsi, ni Martigny, ni Bâle (SRL), ni Kloten, ni Viège (SL), ni Rapperswil-Jona (U20-Top), ne pourront prétendre à une quelconque montée. Les différentes demandes ont été refusées.



Cependant, une information en amène une autre: Zürich, Zoug, Davos, Genève et Bienne iront défendre les couleurs helvète lors de l'édition 20-21 de la Champions Hockey League.



Développement suit... La National League, Swiss League, les U-20 Elit et les U17-Elit n'auront officiellement aucun champion. C'est ce que confirme la SIHF dans un communiqué, ce vendredi après-midi.Dans ce même communiqué, on apprend que les équipes deetne pourront pas "upgrader". Ainsi, ni Martigny, ni Bâle (SRL), ni Kloten, ni Viège (SL), ni Rapperswil-Jona (U20-Top), ne pourront prétendre à une quelconque montée. Les différentes demandes ont été refusées.Cependant, une information en amène une autre: Zürich, Zoug, Davos, Genève et Bienne iront défendre les couleurs helvète lors de l'édition 20-21 de la Champions Hockey League.Développement suit... © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo