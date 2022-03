Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Aviateurs en demis ! Kloten est la seule équipe déjà qualifiée en demi-finales. Olten, La Chaux-de-Fonds et Thurgovie prolongeront le plaisir lundi. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 20/03/2022 à 11:47 Tweeter

Rencontres du lundi 14 mars

HC Ambrì-Piotta 6-2 SCRJ Lakers

SC Bern 1-4 Lausanne HC

EHC Biel-Bienne 4-1 HC Lugano

HC Davos 2-0 Fribourg-Gottéron

SCL Tigers 1-9 Genève-Servette HC

EV Zug 1-2 ap ZSC Lions

Pré-play-offs

Swiss League 2021/2022 Score série 18.03 20.03 év. 22.03 Lausanne HC

HC Ambrì-Piotta 0

1 1

2 Genève-Servette HC

HC Lugano 0

1

2

(galerie photos)

Classement à la fin de la saison régulière 6-2 SCRJ LakersSC Bern 1-44-1 HC Lugano2-0 Fribourg-GottéronSCL Tigers 1-9EV Zug 1-2 ap 1. EV Zug 1.923 pts/m

2. Fribourg-Gottéron 1.880 pts/m

3. ZSC Lions 1.846 pts/m

4. SCRJ Lakers 1.808 pts/m

5. HC Davos 1.725 pts/m

6. EHC Biel-Bienne 1.706 pts/m

---------------------------------------

7. Lausanne HC 1.706 pts/m

8. Genève-Servette HC 1.692 pts/m

9. HC Lugano 1.462 pts/m

10. HC Ambrì-Piotta 1.269 pts/m

---------------------------------------

11. SC Bern 1.235 pts/m

12. SCL Tigers 0.700 pts/m

13. HC Ajoie 0.510 pts/m

1/4 de finales play-offs

Swiss League 2021/2022 Score série 13.03 15.03 17.03 19.03 21.03 év. 24.03 év. 26.03 EHC Kloten

GCK Lions 4

0 6

3 6

1 5

4 6

3 FIN EHC Olten

HC Sierre 3

1 8

2 4

2 8

2 1

4 HC La Chaux-de-Fonds

EHC Visp 3

1 2

1 4

3 3

4 4

3 HC Thurgau

SC Langenthal 3

1 4

1 4

1 4

3 1

2



C lassement à la fin de la saison régulière 1. EHC Kloten 2.520 pts/m

3. HC La Chaux-de-Fonds 2.040 pts/m

4. HC Thurgau 1.720 pts/m

5. SC Langenthal 1.720 pts/m

6. EHC Visp 1.580 pts/m

---------------------------------------

7. HC Sierre 1.400 pts/m

8. GCK Lions 1.220 pts/m 2. EHC Olten 2.240 pts/m3. HC La Chaux-de-Fonds 2.040 pts/m4. HC Thurgau 1.720 pts/m5. SC Langenthal 1.720 pts/m6. EHC Visp 1.580 pts/m---------------------------------------7. HC Sierre 1.400 pts/m8. GCK Lions 1.220 pts/m 9. EVZ Academy 0.720 pts/m

10. EHC Winterthur 0.680 pts/m

---------------------------------------

11. HCB Ticino Rockets 0.660 pts/m











