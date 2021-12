Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League Hockey sur glace - Suisse: Blessés de NL au 07.12.2021 Dans le courant de la saison 21-22, la rédaction suisse de Hockey Hebdo vous proposera la liste des joueurs indisponibles pour leurs équipes, pour des raisons de blessures. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 07/12/2021 à 14:49 Tweeter

Liste des joueurs blessés par club, ajournée au 07.12.2021



Ajoie

Jérôme Gauthier-Leduc, attaquant: haut du corps, retour prévu mi-novembre 2021

Jonathan Hazen, attaquant: genou, retour prévu fin janvier 2022



Ambrì-Piotta

Giacomo Dal Pian, attaquant: lésion musculaire, retour prévu début novembre 2021

Brandon McMillan, attaquant: lésion musculaire, retour prévu mi-novembre 2021

Mike Fora, attaquant: épaule droite, retour prévu fin décembre 2021

Rocco Pezzullo, défenseur: commotion cérébrale, absence pour une durée indéterminée

Dominic Zwerger, défenseur: lésion musculaire, retour prévu mi/fin-décembre 2021



Berne

Eric Blum, défenseur: syndrome post-commotionnel, absence pour une durée indéterminée

Thomas Rüfenacht, attaquant: pas d'information complémentaire

Dustin Jeffrey, attquant: épaule, retour prévu début décembre 2021

Christian Pinana, défenseur: épaule, retour prévu début janvier 2022

Kaspars Daugavins, attaquant: bas, retour prévu mi-décembre 2021



Bienne

Jere Sallinen, attaquant: main, retour prévu fin novembre 2021

Lauri Korpikoski, attaquant: pas d'information complémentaire

Kevin Fey, défenseur, main, absence pour une durée indéterminée



Davos

Dino Wieser, attaquant: commotion cérébrale, absence pour une durée indéterminée

Claude-Curdin Paschoud, défenseur: commotion cérébrale, absence pour une durée indéterminée

Valentin Nussbaumer, attaquant: main, retour prévu en mars 2022



Fribourg-Gottéron

Julien Sprunger, attaquant: pas d'information complémentaire

Jérémy Kamerzin, défenseur: pas d'information complémentaire

Rafael Diaz, défenseur: haut du corps, retour prévu début/mi-janvier 2022



Genève-Servette

Jonathan Mercier, défenseur: poignet, absence pour une durée indéterminée

Jesse Tanner, attaquant: haut du corps, absence pour une durée indéterminée

Sami Vatanen, attaquant: bas du corps, absence pour une durée indéterminée

Marco Miranda, attaquant: bas du corps, absence pour une durée indéterminée

Stéphane Charlin, gardien: bas du corps, retour prévu mi/fin-janvier 2022

Gauthier Descloux, gardien: bas du corps, retour prévu mi-février 2022

Noah Rod, attaquant: main, retour prévu mi-janvier/début février 2022

Stéphane Patry, attaquant: bas du corps, retour prévu fin décembre 2021

Marc-Antoine Pouliot, attaquant: bas du corps, retour prévu fin décembre 2021



Langnau

Gianluca Zaetta, gardien: adducteurs, retour prévu pour février 2022

Damian Stettler, gardien: pas d'information complémentaire

Bastian Guggenheim, défenseur: mononucléose infectieuse, absence pour une durée indéterminée

Livio Langenegger, attaquant: tête, absence pour une durée indéterminée



Lausanne

Tobias Stephan, gardien: genou, retour prévu mi-janvier 2022

Aurélien Marti, défenseur: doigt, absence pour une durée indéterminée



Lugano

Yannick Herren, attaquant: avant-bras, retour prévu fin décembre 2021



Rapperswil-Jona

Steve Moses, attaquant: tendon d'Achille, retour prévu entre décembre 2021 et mai 2022



Zürich

Willy Riedi, attaquant: bas du corps, retour prévu fin novembre 2021

Johann Morant, défenseur: bas du corps, absence pour une durée indéterminée

Simon Bodenmann, attaquant: haut du corps, retour prévu début octobre 2021

Garrett Roe, attaquant: mâchoire, retour prévu courant janvier 2022



Zug

Yannick Zehnder, attaquant: bas du corps, absence pour une durée indéterminée

Lino Martschini, attaquant: bas du corps, absence pour une durée indéterminée

Sven Senteler, attaquant: pied, retour prévu mi/fin-novembre 2021

Dario Simion, attaquant: jambe, retour prévu mi-décembre 2021

Livio Stadler, défenseur: bras, retour prévu mi-janvier 2022 © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo