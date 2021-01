Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: C'est fini pour l'amateur La SIHF a annonc ce mercredi 13 janvier l'arrt complet des comptitions dans les toutes les ligues de la Regio League. Source : SIHF Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 13/01/2021 20:33 Tweeter Pascal Hasler (archives) Le HCV Martigny ne jouera pas une seconde fois Ddingen C'est terminé, le SARS-CoV2 a eu raison du hockey amateur helvète. Après avoir poussé les clubs de la RL en phase 2 (Swiss Regio League, de la 1ère ligue et de la Swiss Women Hockey League B. Ces trois ligues auraient pu reprendre leurs championnats le 21 février, il n'en sera rien.



Selon le communiqué de la Fédération, sa priorité absolue est désormais de maintenir les installations d'entraînement pour nos joueurs espoirs. Ceci est éminemment important pour le développement des jeunes joueurs et joueuses. C'est terminé, le SARS-CoV2 a eu raison du hockey amateur helvète. Après avoir poussé les clubs de la RL en phase 2 ( lire ici) , et arrêté divers championnats ( lire ici ), la Swiss Ice Hockey Federation a annoncé cet après-midi l'arrêt définitif de la, de laet de la. Ces trois ligues auraient pu reprendre leurs championnats le 21 février, il n'en sera rien.Selon le communiqué de la Fédération, sa priorité absolue est désormais de maintenir les installations d'entraînement pour nos joueurs espoirs. Ceci est éminemment important pour le développement des jeunes joueurs et joueuses.

Comme jusqu'ici les Women's League, National League, Swiss League, U20-Elit et U17-Elit, continuent leurs compétitions. Vous pourrez toujours trouver les résultats hebdomadaires et l'évolution des reports dûs au COVID-19 ( Comme jusqu'ici leset, continuent leurs compétitions. Vous pourrez toujours trouver les résultats hebdomadaires et l'évolution des reports dûs au COVID-19 ( lire ici ). © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur