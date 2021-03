Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Chute d'Abeilles En perdant face au HC Ajoie, La Chaux-de-Fonds est retomb sous la barre des pr-play-offs. Biasca et Zug Academy ne pourra pas remonter suffisamment haut. Sierre est all piller la Zielbau Arena. Le trio Kloten-Ajoie-Langenthal restera sur le podium la fin de la saison rgulire. Source : MSL Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 04/03/2021 08:25 Tweeter

Rencontres du mardi 2 mars

HC Lugano 2-6 EHC Biel-Bienne

SC Bern 4-3 tab Genève-Servette HC

Lausanne HC 4-5 tab Fribourg-Gottéron (galerie photos)

EV Zug 5-4 HC Ambrì-Piotta



Rencontres du jeudi 4 mars

Lausanne HC - ZSC Lions

HC Davos - SC Bern

HC Ambrì-Piotta - EHC Biel-Bienne



Rencontres du vendredi 5 mars

HC Lugano - SC Bern

Genève-Servette HC - Fribourg-Gottéron



Rencontres du dimanche 7 mars

Genève-Servette HC - Lausanne HC

HC Ambrì-Piotta - HC Lugano



Classement après les matchs du 2 mars HC Lugano 2-64-3 tab Genève-Servette HCLausanne HC 4-5 tab5-4 HC Ambrì-PiottaLausanne HC - ZSC LionsHC Davos - SC BernHC Ambrì-Piotta - EHC Biel-BienneHC Lugano - SC BernGenève-Servette HC - Fribourg-GottéronGenève-Servette HC - Lausanne HCHC Ambrì-Piotta - HC Lugano 1. EV Zug 95 pts

2. ZSC Lions 76 pts

3. Fribourg-Gottéron 76 pts

4. Lausanne HC 65 pts

5. HC Davos 65 pts

6. Genève-Servette HC 64 pts

---------------------------------------

7. HC Lugano 64 pts

8. EHC Biel-Bienne 60 pts

9. HC Ambrì-Piotta 43 pts

10. SCRJ Lakers 43 pts

---------------------------------------

11. SC Bern 36 pts

12. SCL Tigers 30 pts



En vert, qualifié pour les play-offs (sans pré-play-offs)

En bleu, qualifié pour les pré-play-offs au moins

En indigo, qualification pour les play-offs seulement après pré-play-offs

En rouge, fin de saison après la saison régulière



Prochaines journées: mardi, vendredi et samedi, 9, 12 et 13 mars

Le championnat de Swiss League touche bientôt à sa fin. Il ne reste plus que cette semaine, avant de passer aux pré-play-offs.



Rencontres du lundi 1er mars

HC La Chaux-de-Fonds 3-0 HC Thurgau

EHC Visp 3-2 HC Ajoie



Rencontres du mercredi 3 mars

HC La Chaux-de-Fonds 2-5 HC Ajoie

EVZ Academy 0-1 HCB Ticino Rockets

EHC Visp 5-4 ap EHC Olten

SC Langenthal 7-1 GCK Lions

HC Thurgau 0-2 EHC Kloten

EHC Winterthur 1-8 HC Sierre



Rencontres du vendredi 5 mars

HC Ajoie - EHC Winterthur

GCK Lions - EHC Visp

EHC Kloten - EVZ Academy

EHC Olten - SC Langenthal

HC Sierre - HC Thurgau

HCB Ticino Rockets - HC La Chaux-de-Fonds



Rencontres du dimanche 7 mars

HC La Chaux-de-Fonds - EHC Kloten

SC Langenthal - HC Sierre

HC Thurgau - EHC Olten

EHC Visp - HC Ajoie

EHC Winterthur - HCB Ticino Rockets

EVZ Academy - GCK Lions



Classement après les matchs du 3 mars

1. HC Ajoie 97 pts

2. EHC Kloten 97 pts

3. SC Langenthal 90 pts

4. HC Sierre 78 pts

5. HC Thurgau 66 pts

6. EHC Visp 65 pts

---------------------------------------

7. EHC Olten 65 pts

8. HC La Chaux-de-Fonds 65 pts

9. GCK Lions 50 pts

10. HC Biasca Ticino Rockets 42 pts

---------------------------------------

11. EVZ Academy 42 pts

12. EHC Winterthur 32 pts



En vert, qualifié pour les play-offs (sans pré-play-offs)

En bleu, qualifié pour les pré-play-offs au moins

En indigo, qualification pour les play-offs seulement après pré-play-offs

En rouge, fin de saison après la saison régulière



