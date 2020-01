Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Suisse: Eteindre le Soleil Le HC Sierre n'a pratiquement pas eu son mot à dire face à Kloten. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 08/01/2020 à 23:55 Tweeter

Rencontre du mardi 7 janvier

HC Davos 3-4 ap ZSC Lions



Rencontres du vendredi 10 janvier

EHC Biel-Bienne - EV Zug

Genève-Servette HC - SC Bern

SCL Tigers - ZSC Lions



Rencontres du samedi 11 janvier

HC Ambrì-Piotta - SCRJ Lakers

SC Bern - Genève-Servette HC

HC Davos - HC Lugano

Fribourg-Gottéron - Lausanne HC

EV Zug - EHC Biel-Bienne



Rencontres du dimanche 12 janvier

SCRJ Lakers - HC Ambrì-Piotta

HC Lugano - HC Davos

Classement après le match du 7 janvier

1. Genève-Servette HC 62 pts

2. ZSC Lions 62 pts

3. EV Zug 61 pts

4. HC Davos 61 pts

5. Lausanne HC 53 pts

6. EHC Biel-Bienne 49 pts

7. SCL Tigers 48 pts

8. SC Bern 45 pts

---------------------------------------

9. HC Lugano 43 pts

10. Fribourg-Gottéron 42 pts

11. HC Ambrì-Piotta 42 pts

12. SCRJ Lakers 35 pts



Prochaines journées: mardi, vendredi, samedi et dimanche 14, 17 et 18 janvier



Rencontres du mardi 7 janvier

EHC Olten 6-2 HC La Chaux-de-Fonds

HC Ajoie 0-2 EHC Visp

GCK Lions 4-0 EHC Winterthur

SC Langenthal 6-3 HC Thurgau

HCB Ticino Rockets 3-2 ap EVZ Academy



Rencontre du mercredi 8 janvier

HC Sierre 1-8 EHC Kloten



Rencontres du samedi 11 janvier

HC Thurgau - GCK Lions

EHC Winterthur - HC Sierre

EHC Visp - SC Langenthal

HC La Chaux-de-Fonds - HCB Ticino Rockets

EHC Kloten - HC Ajoie



Rencontre du dimanche 12 janvier

EVZ Academy - EHC Olten

Classement après le match du 8 janvier

1. EHC Kloten 80 pts

2. EHC Olten 73 pts

3. HC Ajoie 69 pts

4. EHC Visp 68 pts

5. HC Thurgau 66 pts

6. SC Langenthal 61 pts

7. HC La Chaux-de-Fonds 49 pts

8. GCK Lions 46 pts

---------------------------------------

9. HC Sierre 35 pts

10. EVZ Academy 33 pts

11. EHC Winterthur 25 pts

12. HC Biasca Ticino Rockets 17 pts



En vert, en play-offs

En rouge, fin de saison



